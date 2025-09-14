सुमित नागल के दम पर भारत ने स्विट्जरलैंड को हराया, 32 साल में पहली यूरोपीय डेविस कप जीत

@Media_SAI/X

भारतीय पुरुष टेनिस टीम ने शनिवार को डेविस कप 2025 विश्व ग्रुपI मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर बील में इतिहास रच दिया। यह 32 वर्षों में किसी यूरोपीय देश के खिलाफ भारत की पहली डेविस कप जीत थी, आखिरी बार 1993 में फ्रांस के खिलाफ आई थी। सुमित नागल ने निर्णायक उलट एकल मुकाबले में स्विट्जरलैंड के हेनरी बर्नेट पर 6-1, 6-3 से शानदार जीत के साथ जीत सुनिश्चित की। डेविस कप स्टैंडिंग में 37वें स्थान पर काबिज भारत ने नौवीं वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड (24वें स्थान) को हराकर 2026 विश्व ग्रुप क्वालीफायर के पहले दौर में जगह बनाई।



Sumit Nagal sealed India’s???????? 3-1 win over Switzerland???????? in World Group I with a 6-1, 6-3 win vs Henry Bernet (WR 554), securing a 2026 #DavisCup Qualifiers spot.



Yesterday, Davis Cup debutant Dhakshineswar Suresh (WR 663) stunned Jerome Kym(WR 155).



This marks India’s ???????? first… pic.twitter.com/EAR0ONKELA — SAI Media (@Media_SAI) September 13, 2025

पहले दिन भारत ने स्विस टेनिस एरेना में मुकाबले पर नियंत्रण कर लिया था। डेविस कप में पदार्पण करते हुए दक्षिणेश्वर सुरेश ने शुरुआती एकल मुकाबले में घरेलू पसंदीदा जेरोम किम को 7-6(4), 6-3 से हराया। 626वीं रैंकिंग के सुरेश ने उल्लेखनीय धैर्य दिखाया और सीधे सेटों में मैच जीतने से पहले कई ब्रेक प्वाइंट बचाए।

बाद में, भारत के अगुआ सुमित नागल ने दो बार के ओलंपियन मार्क-एंड्रिया ह्यूस्लर को 6-3, 7-6(4) से हराया। नागल ने पहले सेट में दो बार ह्यूस्लर की सर्विस तोड़ी और दूसरे सेट के टाईब्रेक में अपना धैर्य बनाए रखा, जिससे भारत को पहले दिन के बाद 2-0 की बढ़त मिल गई।

जैकब पॉल और हेनरी बर्नेट की स्विस जोड़ी ने शनिवार को वापसी करते हुए एन. श्रीराम बालाजी और रित्विक बोल्लीपल्ली को युगल मुकाबले में हराया।

शनिवार को पहले उलट एकल में 18 वर्षीय बर्नेट का सामना करते हुए, भारत के नंबर एक खिलाड़ी नागल ने शुरुआत में ही ब्रेक लिया और बेसलाइन से दबदबा बनाया। यह जीत 1993 के बाद से किसी यूरोपीय देश पर भारत की पहली डेविस कप जीत है, एक ऐसा परिणाम जो टीम के लचीलेपन और गहराई को दर्शाता है।



Indian team defeats ninth-seeded Switzerland 3-1 in their Davis Cup 2025 World Group I tie at the Swiss Tennis Arena in Biel to make the cut for next year’s Qualifiers. #Tennis #DavisCup #TeamIndia #India



@IndTennisDaily @Media_SAI pic.twitter.com/Ba1X6cNOhv — All India Radio News (@airnewsalerts) September 14, 2025

यह 2019 में शुरू किए गए नए डेविस कप प्रारूप के तहत भारत की पहली विदेशी सफलता भी है। यह जीत भारत की 2026 विश्व ग्रुप क्वालीफायर के पहले दौर में प्रगति सुनिश्चित करती है, जबकि स्विट्जरलैंड को 2026 विश्व ग्रु I प्ले-ऑफ में भाग लेना होगा।



तीन बार का डेविस कप उपविजेता (1966, 1974, 1987) भारत अब प्रतियोगिता के एलीट चरणों में वापसी की अपनी खोज में इस गति को बनाए रखने की कोशिश करेगा। (एजेंसी)