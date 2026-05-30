Asian Games से बाहर हुई विनेश फोगाट, ट्रायल्स के सेमीफाइनल में इस पहलवान से हारी

Publish Date: Sat, 30 May 2026 (18:15 IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 (18:18 IST)
ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को हुए ट्रायल में एशियाई खेलों के लिये क्वालीफाई करने में विफल रही। 31 वर्षीय विनेश को 53 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने हराया। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं की 53 किग्रा के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को 6-4 से हराया। इस हार के साथ विनेश फोगाट एशियाई खेलों के चयन ट्रायल से बाहर हो गई।
पहला मैच एक तरफा जीती, दूसरा मैच हारते हारते बची
पहले दौर के मुकाबले में विनेश फोगाट ने हरियाणा की ज्योति को 7-1 से हराया। इसके बाद अगले दौर के मुकाबले में विनेश ने निशु को हराया। स्कोर 6-6 से बराबर रहने पर विनेश मानदंडों के आधार पर आगे हो गईं। निशु ने टेक डाउन का प्रयास किया लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए। निशु के कोच ने फैसले को चुनौती दी लेकिन वे हार गए और विनेश राहत की सांस लेते हुए मैट से चली गईं। फैसले से स्तब्ध होकर निशु ने रेफरी और विनेश से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और काफी देर तक मैट पर भावुक खड़ी रही।
ट्रायल्स से पति सोमवीर राठी की सिक्योरिटी वालों से बहस
प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ट्रायल्स में कुछ ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि विनेश और उनके पति सोमवीर राठी की वेन्यू में एंट्री को लेकर सिक्योरिटी वालों से बहस हो गई थी। बाद में मामला सुलझ गया और उन्हें स्टेडियम में जाने दिया गया। वेट-इन प्रोसेस के दौरान एक नया विवाद तब भी सामने आया जब विनेश को शुरू में 50 किग्रा वेट कैटेगरी में रखा गया था। रेसलर ने इस पर एतराज़ जताया और कहा कि वह अपने पसंदीदा 53 किग्रा डिवीजन में मुकाबला करना चाहती हैं।
53 किग्रा वेट कैटेगरी में हिस्सा
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के प्रेसिडेंट संजय सिंह के दखल के बाद, उनका वेट 53 किग्रा कैटेगरी में दर्ज किया गया, जिससे उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। मीडिया से बात करते हुए, विनेश ने प्रोसेस पर नाखुशी जताई, और दावा किया कि उन्हें वेट-इन के लिए लगभग एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और परमिशन मिलने से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह अपना डाइट और खाने का इंतज़ाम खुद लाई थीं, और कहा कि वह अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त के एक दिन बाद ट्रायल्स
सुप्रीम कोर्ट से विनेश को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलने के एक दिन बाद ट्रायल्स हुए। 28 मई को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने ट्रायल्स में उनके हिस्सा लेने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने अर्ज़ी खारिज कर दी, जिससे उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। डब्ल्यूएफआई ने बाद में कहा कि विनेश, बाकी सभी एलिजिबल रेसलर्स के साथ वेट-इन के लिए रिपोर्ट हुईं और ज़रूरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी कीं। फेडरेशन ने कहा कि सभी तय शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई।
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