Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Vinesh vs WFI: अयोग्य होने के बाद भी ट्रायल देने पहुंची फोगाट

Advertiesment
Vinesh Phogat
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (21:47 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (21:51 IST)
google-news
गोंडा के नंदिनीनगर महाविद्यालय में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित की गयी महिला पहलवान विनेश फोगाट के यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई।

भारतीय कुश्ती महासंघ के सोमवार को जारी बयान के अनुसार विनेश फोगाट को यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई। जैसा कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा, उन्होंने अधिकारियों से मुलाक़ात की और उन्हें मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य होने की जानकारी दी गई। उन्होंने मीडिया से बेझिझक बातचीत की और उन्हें कहीं भी रोका या टोका नहीं गया; इसके बाद, वे शांतिपूर्वक कार्यक्रम स्थल से चली गईं।

भारतीय कुश्ती महासंघ ने बयान में कहा कि डब्ल्यूएफआई हर खिलाड़ी के साथ समान व्यवहार करता है, और खिलाड़ियों का कल्याण व सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं। गोंडा में उनके आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल से उनकी रवानगी तक, हर कदम पर उन्हें पूरी सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया गया।

डब्ल्यूएफआई ने हाल में विनेश फोगाट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस अनुभवी पहलवान पर अनुशासनहीनता और डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और उन्हें 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विनेश, जो पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थीं, पर डब्ल्यूएफआई संविधान, यूडब्ल्यूडब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों और डोपिंग-रोधी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels