Vinesh vs WFI: अयोग्य होने के बाद भी ट्रायल देने पहुंची फोगाट

गोंडा के नंदिनीनगर महाविद्यालय में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित की गयी महिला पहलवान विनेश फोगाट के यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई।





भारतीय कुश्ती महासंघ के सोमवार को जारी बयान के अनुसार विनेश फोगाट को यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई। जैसा कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा, उन्होंने अधिकारियों से मुलाक़ात की और उन्हें मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य होने की जानकारी दी गई। उन्होंने मीडिया से बेझिझक बातचीत की और उन्हें कहीं भी रोका या टोका नहीं गया; इसके बाद, वे शांतिपूर्वक कार्यक्रम स्थल से चली गईं।





भारतीय कुश्ती महासंघ ने बयान में कहा कि डब्ल्यूएफआई हर खिलाड़ी के साथ समान व्यवहार करता है, और खिलाड़ियों का कल्याण व सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं। गोंडा में उनके आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल से उनकी रवानगी तक, हर कदम पर उन्हें पूरी सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया गया।





डब्ल्यूएफआई ने हाल में विनेश फोगाट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस अनुभवी पहलवान पर अनुशासनहीनता और डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और उन्हें 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।





विनेश, जो पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थीं, पर डब्ल्यूएफआई संविधान, यूडब्ल्यूडब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों और डोपिंग-रोधी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।

