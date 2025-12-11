Share Bazaar में 3 दिन बाद लौटी तेजी, Sensex 427 अंक उछला, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Market Update News : लंबे समय से कमजोर धारणा और लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजारों में तेजी लौटी। सेंसेक्स 427 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी बढ़कर 25900 के पास पहुंच गया। अमेरिकी फेड की रेट कटौती और भारत-अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील की उम्मीदों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में इटर्नल, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक तेज़ी में रहे।



