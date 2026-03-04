Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






युद्ध का असर: होली के बाद खुलते ही शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 1684 अंक टूटा

Advertiesment
share market 4 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (10:03 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (10:08 IST)
google-news
Share Market 4 March : अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट दिखाई दी। होली की छुट्‍टी के बाद शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। शुरुआती कारोबार सेंसेक्स 1684 अंकों की गिरावट के साथ 78,555 अंक पर पहुंचा। निफ्टी भी 526 अंक टूटकर 24339 पर पहुंच गया।
 
मिडिल के तनाव से आज सुबह निवेशकों में हड़कंप की स्थ‍िति दिखाई दी। ईरान द्वारा तेल टैंकरों पर किए गए हमले से तेल संकट गहराने की आशंका है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में आग लगी हुई है। 
 

क्या है दुनिया भर के शेयर बाजारों का हाल

युद्ध की वजह से दुनियाभर के बाजारों में भी भारी बिकवाली जारी है। जापान का निक्केई 225 लगातार तीसरे दिन 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 7.24% तक टूट गया। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी मंगलवार को भारी बिकवाली हई। S&P 500 इंडेक्स 20 नवंबर के बाद पहली बार अपने 100-दिवसीय मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। डाओ जोंस में भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई। नैस्डैक भी 1.02 प्रतिशत फिसल गया।
 

सोने में भी निवेशकों की दिलचस्पी कम

वैश्विक तनाव के बीच निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर नगदी जमा कर रहे हैं। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में भी इस बार निवेशकों की दिलचस्पी कम ही दिखाई दे रही है।
 
इससे पहले सेंसेक्स सोमवार को 1,048 अंक टूटकर 80,238 के स्तर पर आ गया था, जबकि निफ्टी 24,865 पर बंद हुआ था।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

4 March Top Stories : देशभर में होली की धूम, महायुद्ध के बीच शेयर बाजार लाल, मोजतबा को ईरान की कमान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels