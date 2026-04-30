Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप के इस बयान से Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 1200 अंक लुढ़का, Nifty भी 24 हजार के नीचे

Advertiesment
Big Decline in Stock Market Following Statement by US President Donald Trump
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (11:03 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (11:38 IST)
google-news
Share Market Update News : बुधवार की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स सुबह 1200 अंक से ज्यादा गिर गया, वहीं निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,206.75 (-1.56%) अंकों की गिरावट के साथ 76289.61 पर था, वहीं निफ्टी में भी 371.40 (-1.54%) अंकों की बड़ी गिरावट आई। बाजार की इस गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान हो गया।
 
बुधवार की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स सुबह 1200 अंक से ज्यादा गिर गया, वहीं निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,206.75 (-1.56%) अंकों की गिरावट के साथ 76289.61 पर था, वहीं निफ्टी में भी 371.40 (-1.54%) अंकों की बड़ी गिरावट आई। बाजार की इस गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान हो गया।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट, Sensex 852 अंक फिसला, Nifty भी 24200 के नीचे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की बंदरगाहों की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी से निवेशक डरे हुए हैं। साथ ही सभी सेक्टर्स में बिकवाली और पैनिक सेलिंग का माहौल दिखा। शेयर बाजार में गिरावट के कारण बीएसई पर लिस्ट कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिरकर 465 लाख करोड़ रुपए रह गया।
ALSO READ: Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 757 अंक फिसला, Nifty में भी आई गिरावट
साल 2022 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का डर है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर करीब 95.21 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्जिट पोल में भाजपा को बढ़त, क्या हैं ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी का दावा?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels