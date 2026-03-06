ईरान-US जंग के बीच Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 1097 अंक फिसला, Nifty भी 24500 के नीचे

Share Market Update News : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारतीय शेयर सूचकांक आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1,097.00 अंक फिसलकर 78,918.90 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 315.45 अंक लुढ़ककर 24,450.45 अंक पर आ गया। अमेरिकी शेयर बाजारों में कमजोरी, यूरोपीय बाजारों में सुस्त रुझान और विदेशी निधियों की निरंतर निकासी ने भी बाजार की भावनाओं को प्रभावित किया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी सेंटीमेंट कमजोर हुआ है।





सेंसेक्स के शेयरों में इटरनल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे। अमेरिकी-ईरान तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व के प्रमुख तेल और गैस स्रोतों की आपूर्ति बाधित हुई, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। इसके चलते भारतीय शेयर बाजारों में पिछली सत्र की राहत रैली के बाद गिरावट जारी रही।





मिडिल ईस्ट में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल ने भारतीय शेयर बाजारों के सेंटीमेंट पर दबाव बनाया हुआ है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी सेंटीमेंट कमजोर हुआ है।

