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Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 250 अंक टूटा, Nifty भी 24000 के नीचे

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Bombay Stock Exchange
BY: चेतन गौड़
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (16:49 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (18:03 IST)
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Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। कारोबार के अंत में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बिकवाली के दबाव में बीएसई सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76478.67 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी भी 80.50 अंकों की गिरावट के साथ 23865.75 के स्तर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। रियल्टी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर निफ्टी के सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।
 
भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। कारोबार के अंत में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बिकवाली के दबाव में बीएसई सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76478.67 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी भी 80.50 अंकों की गिरावट के साथ 23865.75 के स्तर पर आ गया।
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वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। रियल्टी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर निफ्टी के सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।
 
इंफोसिस, टीसीएस में 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर भी 2 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स और एसबीआई में भी गिरावट रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 15 पैसे टूटकर 94.65 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ।
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आज का बाजार यह स्पष्ट करता है कि प्रमुख सूचकांकों में भले ही सुस्ती हो, लेकिन निवेशकों का रुझान विशिष्ट पॉलिसी-संचालित सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और मिडकैप-स्मॉलकैप शेयरों की तरफ मजबूती से बना हुआ है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल वैश्विक संकेतों और अगले कुछ सत्रों में बनने वाली धारणा पर निर्भर करेगी।
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इससे पहले यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। बाजार में 2 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 372.10 अंक या 0.48 फीसदी लुढ़ककर 76,728.37 पर और निफ्टी 109.75 अंक या 0.46 फीसदी टूटकर 23,946.25 पर बंद हुआ।

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