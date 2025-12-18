rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में मामूली गिरावट, Sensex 78 अंक टूटा, Nifty भी 25900 के नीचे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian stock market saw a slight decline

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (17:01 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 3.00 अंक गिरकर 25,815.55 अंक पर आ गया। निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान सन फार्मा को हुआ, जिसमें 2.63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके बाद टाटा स्टील में 1.31 प्रतिशत, पावर ग्रिड में 1.21 प्रतिशत, एशियन पेंट्स में 0.94 प्रतिशत और एनटीपीसी में 0.86 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।
 
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 3.00 अंक गिरकर 25,815.55 अंक पर आ गया। निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान सन फार्मा को हुआ, जिसमें 2.63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
ALSO READ: Share Bazaar लगातार दूसरे दिन चढ़ा, Sensex 450 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
इसके बाद टाटा स्टील में 1.31 प्रतिशत, पावर ग्रिड में 1.21 प्रतिशत, एशियन पेंट्स में 0.94 प्रतिशत और एनटीपीसी में 0.86 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक दायरे में समाप्त हुए।
ALSO READ: Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
यूरोपीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले यानी बुधवार को सेंसेक्स 120.21 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 84,559.65 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 41.55 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 25,818.55 पर आ गया। दूसरी ओर भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels