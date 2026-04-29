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Share Bazaar में आई बहार, Sensex 609 अंक उछला, Nifty भी 24170 के पार

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Indian stock market witnessed a rise due to positive signals from global markets
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (16:18 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:25 IST)
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Share Market Update News : वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। उतार-चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 609.45 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 77,496.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181.95 अंक (0.76 प्रतिशत) मजबूत होकर 24,177.65 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है और बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया।
 
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। उतार-चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 609.45 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 77,496.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181.95 अंक (0.76 प्रतिशत) मजबूत होकर 24,177.65 के स्तर पर पहुंच गया।
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इस तेजी से निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है और बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा 1.75 प्रतिशत एफएमसीजी इंडेक्स चढ़ा। उसके बाद ऑटो इंडेक्स रहा, जिसमें 1.15 प्रतिशत की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत चढ़कर 115 डॉलर प्रति बैरल तक चली गई।
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यह भी माना जा रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से गिरावट रोकने में मदद मिली। एक वजह यह भी रही कि मार्केट में अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.5 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.6 फीसदी की मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा।
 
रुपया आज अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 14 पैसे टूटकर 94.82 (अस्थाई) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह अब तक के अपने सबसे निचले स्तर के करीब है।
Edited By : Chetan Gour

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