Budget के बाद Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 1547 अंक फिसला, Nifty भी लुढ़का

Share Market Update News : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.10 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। कारोबार के दौरान अंत में बीएसई सेंसेक्‍स 1546.84 अंक फिसलकर 80,722.94 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 495.20 अंक लुढ़ककर 24825.45 अंकों के स्तर पर आ गया। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए।

कारोबार के दौरान अंत में बीएसई सेंसेक्‍स 1546.84 अंक यानी 1.88 फीसदी की गिरावट के साथ 80,722.94 के स्‍तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 495.20 अंक यानी 1.96 फीसदी की गिरावट के साथ 24,825.45 के स्‍तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ाने का फैसला सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के खिलाफ नहीं हैं। हम बस छोटे निवेशकों को इससे पीछे हटाना चाहते हैं।

निवेशकों के 10 लाख करोड़ हुए स्‍वाहा केंद्रीय बजट के बाद बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कल बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 10 लाख करोड़ रुपए घटकर 450 लाख करोड़ रुपए पर आ गया।

दिनभर तेज उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और इसने पिछले 5 वर्षों में बजट वाले दिन की सबसे बड़ी गिरावट का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। बजट घोषणाओं के दौरान शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार बढ़ता गया, जिससे अंत तक निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर बना रहा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली।

इससे पहले यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में पिछले 3 दिनों से लगातार जारी तेजी पर विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,269.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 98.25 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,320.65 अंक पर आ गया।

