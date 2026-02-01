rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Budget के बाद Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 1547 अंक फिसला, Nifty भी लुढ़का

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market Update News

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (16:08 IST)
Share Market Update News : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.10 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। कारोबार के दौरान अंत में बीएसई सेंसेक्‍स 1546.84 अंक फिसलकर 80,722.94 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 495.20 अंक लुढ़ककर 24825.45 अंकों के स्तर पर आ गया। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
 
खबरों के अनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.10 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई।
ALSO READ: Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 297 अंक टूटा, Nifty भी आया नीचे
कारोबार के दौरान अंत में बीएसई सेंसेक्‍स 1546.84 अंक यानी 1.88 फीसदी की गिरावट के साथ 80,722.94 के स्‍तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 495.20 अंक यानी 1.96 फीसदी की गिरावट के साथ 24,825.45 के स्‍तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
 
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ाने का फैसला सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के खिलाफ नहीं हैं। हम बस छोटे निवेशकों को इससे पीछे हटाना चाहते हैं।
ALSO READ: Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पार

निवेशकों के 10 लाख करोड़ हुए स्‍वाहा

केंद्रीय बजट के बाद बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कल बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 10 लाख करोड़ रुपए घटकर 450 लाख करोड़ रुपए पर आ गया।
ALSO READ: Budget से पहले Share Bazaar में तेजी, Sensex 487 अंक उछला, Nifty भी 25340 के पार
दिनभर तेज उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और इसने पिछले 5 वर्षों में बजट वाले दिन की सबसे बड़ी गिरावट का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। बजट घोषणाओं के दौरान शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार बढ़ता गया, जिससे अंत तक निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर बना रहा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली।
ALSO READ: Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 320 अंक उछला, Nifty भी 25170 के पार
इससे पहले यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में पिछले 3 दिनों से लगातार जारी तेजी पर विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,269.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 98.25 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,320.65 अंक पर आ गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Union Budget 2026-27 : क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती, निर्मला सीतारमण के बजट में ऑटो सेक्टर को क्या मिला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels