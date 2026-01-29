Biodata Maker

Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (16:59 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी दिखाई दी। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 82,566.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 25,418.90 अंकों के स्तर पर रहा। बाजार में यह तेजी टेक्निकल सपोर्ट, विदेशी निवेशकों की वापसी और मेटल शेयरों की मजबूती से आई। मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी रही। Nifty Metal रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में आज तेजी दिखाई दी। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक की बढ़त के साथ 82,566.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 25,418.90 अंकों के स्तर पर रहा।
बाजार में यह तेजी टेक्निकल सपोर्ट, विदेशी निवेशकों की वापसी और मेटल शेयरों की मजबूती से आई। मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी रही। Nifty Metal रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। Hindustan Copper 17 फीसदी उछला, जबकि National Aluminium Company, Hindalco Industries और Hindustan Zinc में भी मजबूती दिखी।

इंटरनेशनल मार्केट में London Metal Exchange पर कॉपर की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से सेक्टर को सपोर्ट मिला। टॉप गेनर्स में आज ABB इंडिया, नालको और ऑयल इंडिया ने क्रमशः 8.54 फीसदी, 5.59 फीसदी और 4.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।
टाटा स्टील और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बैंकिंग शेयरों में Axis Bank, AU Small Finance Bank, ICICI Bank और Federal Bank टॉप गेनर्स रहे। इससे पहले यानी बुधवार को भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।
शेयर कारोबारी सत्र में सेंसेक्‍स में 487.20 अंकों की तेजी रही और यह 82,344.68 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 167.35 अंकों की बढ़त के साथ 25342.75 के स्तर पर बंद हुआ। ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक उछल गया।
