Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन तेजी, Sensex 633 अंक उछला, Nifty भी 23770 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त देखी गई। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 633 अंक उछलकर 76,704.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। इन 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 2300 अंकों से अधिक की उड़ान भर चुका है। व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप में 2.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

3 दिनों में सेंसेक्स 2300 अंकों से अधिक उछला शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त देखी गई। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 633 अंक उछलकर 76,704.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। इन 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 2300 अंकों से अधिक की उड़ान भर चुका है।

ये रहे टॉप गेनर्स व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप में 2.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। टॉप गेनर्स में आज एंजल वन, NBCC (इंडिया) और कोफोर्ज ने क्रमशः 8.86 फीसदी, 6.39 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वन 97 पेटीएम और KPIT टेक के शेयरों में भी क्रमशः 5.32 फीसदी और 5.29 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

मार्केट कैप में हुई 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि सेंसेक्स में आई इस तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिससे यह पहले के 433 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

कब बंद रहेगा शेयर बाजार? 19 मार्च और 20 मार्च को शेयर बाजार में रेगुलर कामकाज होगा। इक्विटीज के अलावा इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी और कमोडिटीज मार्केट में सामान्य कामकाज होगा, लेकिन 21 मार्च को शनिवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे। मार्च में अब केवल 2 दिन शेयर बाजार में नॉन-वीकेंड ट्रेडिंग छुट्टियां होंगी। 26 मार्च को रामनवमी के मौके पर बाजार बंद रहेगा। इसी तरह 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा।

Edited By : Chetan Gour