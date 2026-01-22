Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप के नरम रुख से Share Bazaar में आई बहार, Sensex 398 अंक उछला, Nifty भी 25300 के करीब, निवेशकों ने कमाए 4.5 लाख करोड़

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market Update News

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (18:01 IST)
Share Market Update News : लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज बहार आ गई। सेंसेक्स 398 अंक उछलकर 82,307 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 132 अंक की तेजी के साथ 25,290 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रुख को नरम किया है। उन्‍होंने यूरोप के कई देशों पर 1 फरवरी से लगाए जाने वाले नए टैरिफ के फैसले को भी रोक दिया। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। बाजार की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.48 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

खबरों के अनुसार, लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज बहार आ गई। सेंसेक्स 398 अंक उछलकर 82,307 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 132 अंक की तेजी के साथ 25,290 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रुख को नरम किया है।
ALSO READ: Share Bazaar में गिरावट पर लगी लगाम, Sensex 448 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी
ट्रंप ने यूरोप के कई देशों पर 1 फरवरी से लगाए जाने वाले नए टैरिफ के फैसले को भी रोक दिया। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। बाजार की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.48 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
 
सबसे अधिक तेजी फाइनेंशियल्स, मेटल्स, एनर्जी और आईटी शेयरों में देखने को मिली। छोटे और मझोले शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.28 फीसदी और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 1.13 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी आज हरे निशान में रहे।
ALSO READ: Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronic) के शेयरों में 3.75 फीसदी की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील (Tata Steel), अडाणी पोर्ट्स (Adani Ports), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के शेयर 1.73 फीसदी से लेकर 2.69 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए।
ALSO READ: Share Bazaar की मजबूत शुरुआत, Sensex 300 अंकों से ज्‍यादा उछला, Nifty में भी आई तेजी
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,787.66 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,520.47 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बुधवार को सेंसेक्स 270.84 अंक गिरकर 81,909.63 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,157.50 पर बंद हुआ।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली, कहीं आपको तो नहीं आया Parivahan विभाग के नाम पर मैसेज, घबराएं नहीं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels