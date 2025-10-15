dipawali

Share Bazaar में आया उछाल, Sensex 575 अंक चढ़ा, Nifty भी 25300 के पार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:49 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत से निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ और उन्होंने जमकर खरीदारी की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक यानी 0.70 फीसदी की बढ़त के साथ 82605.43 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 178.05 अंक यानी 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 25323.55 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 463.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 459.67 लाख करोड़ रुपए रहा था।
 
खबरों के अनुसार, शेयर बाजारों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत से निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ और उन्होंने जमकर खरीदारी की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक यानी 0.70 फीसदी की बढ़त के साथ 82605.43 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 178.05 अंक यानी 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 25323.55 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान Nifty Realty ने शानदार प्रदर्शन किया और 3% से अधिक उछाल दर्ज किया।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और FMCG इंडेक्स ने भी 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और FMCG इंडेक्स ने भी 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की। इसके अलावा, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, PSU बैंक, आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टरों में भी हल्की से मध्यम तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए।
 
इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 4.03 फीसदी की सबसे अधिक तेजी रही। वहीं 1652 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि 164 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 463.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 459.67 लाख करोड़ रुपए रहा था।
देश के प्रमुख बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दीवाली पर अपनी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि धनतेरस पर बाजार में सामान्य कारोबार होगा। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के दिन निवेशकों के लिए एक खास ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसे 'मुहूर्त ट्रेडिंग' कहते हैं।
