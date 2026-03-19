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Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 2497 अंक फिसला, Nifty भी 776 अंक लुढ़का

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Indian stock markets witnessed a major decline today
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:38 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:42 IST)
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Share Market Update News : कच्चे तेल के दाम में तेजी और वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख से स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को हाहाकार मच गया। खबरों के अनुसार, शेयर कारोबार के दौरान बड़ी गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2497 अंक का गोता लगा गया, जबकि एनएसई निफ्टी 776 अंक लुढ़क गया। पश्चिम एशिया में तेल एवं गैस संयंत्रों पर हमलों के बाद कच्चे तेल के दाम में उछाल आया है। इससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। निफ्टी में 12 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निवेशकों का कुल 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।
 
मध्य पूर्व संकट और वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की भावना और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते दोनों बेंचमार्क इंडेक्स 3 प्रतिशत से अधिक गिर गए। सेंसेक्स 2497 अंक लुढ़ककर 74207 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 776 अंक गिरकर 23002 के स्तर पर आ गया।
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इन शेयरों में रही सबसे ज्‍यादा गिरावट

आज लगभग सभी क्षेत्रों में बिकवाली देखने को मिली, जिसमें ऑटो इंडेक्स 4 प्रतिशत से अधिक गिरा। वहीं बैंकिंग, IT, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी 3-4 प्रतिशत की गिरावट आई। निफ्टी Midcap 100 और Smallcap 100 इंडेक्स में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई।
 

निवेशकों के डूबे 15 लाख करोड़ रुपए 

निफ्टी में 12 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निवेशकों का कुल 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आज एशियाई शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अहम एनर्जी इंफ्रा पर हमलों के कारण बढ़ी हैं।
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बुधवार को बढ़त में था शेयर बाजार

इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखी गई। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 633 अंक उछलकर 76,704.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
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इन 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 2300 अंकों से अधिक की उड़ान भर चुका। व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप में 2.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
Edited By : Chetan Gour

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