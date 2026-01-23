Share Bazzar में भारी गिरावट, बिकवाली के दबाव में Sensex 770 अंक लुढ़का, Nifty भी आया 25050 के नीचे

rashifal-2026

Share Bazzar में भारी गिरावट, बिकवाली के दबाव में Sensex 770 अंक लुढ़का, Nifty भी आया 25050 के नीचे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (17:51 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज फिर भारी गिरावट देखने को मिली। जबकि सुबह बाजार तेजी के साथ खुला था। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने एक बार फिर बाजार पर दबाव बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 769.67 अंक यानी 0.94% गिरावट के साथ 81537.70 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 241.25 अंक यानी 0.95% गिरावट के साथ 25,048.65 अंक पर आ गया। गुरुवार का दिन छोड़कर इस पूरे हफ्ते भारी बिकवाली देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़क गया।

यह बिकवाली ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही बाजार ने लगातार तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा था। अडाणी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट आई। ग्रुप के शेयर कारोबार के दौरान 13 फीसदी तक गिर गए। गुरुवार का दिन छोड़कर इस पूरे हफ्ते भारी बिकवाली देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़क गया। 
 
निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा 3.34 फीसदी गिरावट रही। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.27 परसेंट लुढ़क गया। निफ्टी मिडकैप 100 में 1.8 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.95 फीसदी गिरावट रही। घरेलू संपत्तियों पर दबाव तब और बढ़ गया, जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक नए रेकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।
कुछ बड़े ब्लूचिप और लार्जकैप कंपनियों के निराशाजनक नतीजों ने भी शेयर बाजार पर दबाव डाला। आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी भारतीय शेयर बाजार की चाल पर असर डाला।
Operation Meghaburu, 35 घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट, सारंडा के जंगलों में 21 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी अनिल दा भी मारा गया

