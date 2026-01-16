Share Bazaar ऊपरी स्तर से फिसला, Sensex 188 अंक चढ़ा, Nifty भी 25600 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों ने आज लगातार 2 दिन से चली आ रही गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। इस बीच दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 188 अंकों की उछाल देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी में भी 29 अंकों की तेज़ी देखी गई। आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी के चलते पूरे शेयर बाजार में जोश दिखा, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इंफोसिस के शेयरों में पिछले 4 महीनों में सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश रहा, जिस वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ।



