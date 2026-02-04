Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






AI टूल्स के डर से IT शेयरों में बड़ी बिकवाली, Infosys-TCS समेत दिग्गज स्टॉक्स गिरे

Advertiesment
हमें फॉलो करें shares of IT sector drops

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (11:44 IST)
Share Market news : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी आईटी इंडेक्स दबाव में दिखे। आज आईटी कंपनियों के शेयरों को बड़ा झटका लगा। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो समेत सभी आईटी कंपनियों के शेयरों भारी बिकवाली हुई।
 
सुबह 11.23 बजे सेंसेक्स 136 अंक गिरकर 83,603 पर था जबकि निफ्टी भी 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,697 पर था। Nifty IT इंडेक्स भी इस समय 6.82% की गिरावट के साथ 35976.75 पर था। इस वजह से पूरे शेयर बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर हो गया। 
 
आज के शुरुआती कारोबार में Infosys के शेयर 7.77 प्रतिशत गिरकर 1,527 पर पहुंच गए तो TCS में भी 6.13% की गिरावट आई। जबकि Wipro के शेयर 4.25 फीसदी की गिरावट के साथ 232 पर थे। HCL Tech के शेयरों में 5.69% की गिरावट थी।

क्यों गिरे आईटी कंपनियों के शेयर

Anthropic AI Tools के लॉन्च होते ही जहां मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में लिस्ट आईटी शेयर 10 से 25 फीसदी तक क्रैश हो गए। बताया जा रहा है कि इस गिरावट के पीछे Anthropic कंपनी का नया और एडवांस्ड AI चैटबॉट है। यह नया टूल सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक वर्कफ्लो ऑटोमेशन में बड़ा बदलाव लाएगा।
 
निवेशकों को डर है कि जो काम भारतीय कंपनियां करती है, उसे यह चैटबॉट बेहद कम खर्च में कर देगा। इससे भारतीय IT कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंच सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels