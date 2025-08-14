उतार चढ़ावभरे कारोबार के बाद Share bazaar स्थिर बंद, Sensex 58 और Nifty 12 अंक चढ़ा

Share bazaar News: अमेरिका-रूस वार्ता (US-Russia talks) से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से गुरुवार को स्थानीय शेयर बाजार बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में लगभग स्थिर बंद हुए। सेंसेक्स (Sensex) में 58 अंक और निफ्टी में 12 अंक की मामूली तेजी रही। बीएसई (BSE) का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स दूसरे दिन भी बढ़त बनाए रखते हुए 57.75 अंक यानी 0.07 प्रतिशत चढ़कर 80,597.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 211.27 अंक बढ़कर 80,751.18 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी (Nifty) 11.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,631.30 अंक पर पहुंच गया।

ट्रंप और पुतिन (Trump and Putin) की बैठक पर नजर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली बैठक का ऊर्जा बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी चर्चा है कि रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इस बीच एसएंडपी ने लगभग 19 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते हुए स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी' कर दिया है।

एफआईआई (FII) ने बुधवार को 3,644.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे : शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 3,644.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,623.79 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की। बुधवार को सेंसेक्स 304.32 अंक चढ़कर 80,539.91 अंक और निफ्टी 131.95 अंक बढ़कर 24,619.35 अंक पर बंद हुआ था।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta