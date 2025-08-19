Hanuman Chalisa

Share bazaar : GST में सुधार की धारणा से Sensex 371 अंक चढ़ा, Nifty भी 25000 अंक के करीब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (17:11 IST)
Share bazaar News: स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) तथा टाटा मोटर्स (Tata Motors) में बढ़त के साथ बीएसई सेंसेक्स (BSE Sense) 371 अंक लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी (NSE Nifty ) 25,000 अंक के करीब पहुंच गया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 370.64 अंक यानी 0.46 प्रतिशत बढ़कर 81,644.39 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 482.13 अंक तक चढ़ गया था।

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 103.70 अंक या 0.42 प्रतिशत चढ़कर 24,980.65 अंक पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार दिवाली तक माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में बड़े सुधारों की योजना और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक चिंताओं में कमी से बाजार में धारणा मजबूत बनी रही।ALSO READ: रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा 3.5 प्रतिशत के लाभ में रही जबकि अदाणी पोर्ट्स में 3.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.82 प्रतिशत चढ़ा। इसके अलावा इटर्नल, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति भी लाभ में रहीं। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, पॉवर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक शामिल हैं।ALSO READ: Share bazaar: तीन दिनों की गिरावट से उबरा शेयर बाजार, Sensex 447 और Nifty 140 अंक चढ़ा
 
GST को तर्कसंगत बनाने से बाजार में तेजी : जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने और भारत की साख में हाल में सुधार से उत्साहित बाजार में तेजी जारी रही। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के संकेतों से भी धारणा मजबूत हुई है। इससे निकट भविष्य को लेकर दृष्टिकोण रचनात्मक रुख की ओर मुड़ रहा है।
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख रहा। अमेरिकी बाजार सोमवार को स्थिर रुख के साथ बंद हुए।ALSO READ: Share Market Today: उतार चढ़ावभरे कारोबार में शेयर बाजार में Sensex और Nifty स्थिर रुख के साथ बंद
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 65.98 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) सोमवार को खरीददार रहे : वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 0.93 प्रतिशत टूटकर 65.98 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 550.85 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंसेक्स सोमवार को 676.09 अंक चढ़ा था जबकि निफ्टी में 245.65 अंक की तेजी रही थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

