Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share bazaar: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mumbai Stock Exchange

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (11:06 IST)
Share bazaar News: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex and Nifty) में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 327.79 अंक चढ़कर 80,563.38 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty ) 112.15 अंक की बढ़त के साथ 24,599.55 अंक पर पहुंच गया। एशियाई (Asian) बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे। अमेरिकी (American) बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।ALSO READ: रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, इटर्नल (पूर्व में जोमैटो) और इन्फोसिस के शेयर में तेजी रही। मारुति, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे।ALSO READ: Share bazaar: तीन दिनों की गिरावट से उबरा शेयर बाजार, Sensex 447 और Nifty 140 अंक चढ़ा
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।ALSO READ: UP : साइबर ठगों ने की 31 लाख से ज्‍यादा की ठगी, शेयर बाजार में मुनाफे का दिया लालच
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 66.16 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) मंगलवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66.16 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,398.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया बोले, आवारा कुत्तों को खतरनाक मानना क्रूरता

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels