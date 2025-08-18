Biodata Maker

Share bazaar: Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही तेजी, रुपए की कीमत 20 पैसे बढ़ी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (10:59 IST)
Share bazaar News: घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex and Nifty) में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1,021.93 अंक की बढ़त के साथ 81,619.59 अंक पर और निफ्टी 322.2 अंक चढ़कर 24,953.50 अंक पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों (Asian markets) में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार (US markets) शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। दूसरी ओर डॉलर (dollar) के मुकाबले रुपए (rupee) में 20 पैसे की बढ़त दर्ज हुई है।ALSO READ: विक्रम सोलर का आईपीओ खुलेगा 19 अगस्त को, मूल्य दायरा रहेगा 315 से 332 रुपए प्रति शेयर
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मारुति, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर लाभ में रहे। लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट दर्ज किया गया।
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 65.82 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) शुक्रवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 0.05 प्रतिशत फिसलकर 65.82 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,926.76 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुद्रा एवं शेयर बाजार बंद थे।ALSO READ: रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया
 
रुपया शुरुआती कारोबार में 20 पैसे की बढ़त के साथ 87.39 प्रति डॉलर पर : घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 20 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.39 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क के मुद्दे पर अनिश्चितता के बीच बाजार सहभागियों के सतर्क रहने की संभावना है।
 
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.46 पर खुला : अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.46 पर खुला। फिर 87.39 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.59 पर बंद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुद्रा एवं शेयर बाजार बंद थे।
 
इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.86 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1,021.93 अंक की बढ़त के साथ 81,619.59 अंक पर जबकि निफ्टी 322.2 अंक चढ़कर 24,953.50 अंक पर पहुंच गया।
 
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत फिसलकर 65.81 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,926.76 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

