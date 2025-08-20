ganesh chaturthi

Share bazaar : 4 सत्रों की तेजी के बाद Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (10:59 IST)
Share bazaar News: एशियाई बाजारों (Asian markets) में कमजोर रुख के बीच 4 सत्रों की तेजी के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 146.64 अंक की गिरावट के साथ 81,497.75 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 47.5 अंक फिसलकर 24,933.15 अंक पर आ गया।
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर नुकसान में रहे, वहीं इटर्नल, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और एनटीपीसी के शेयर में तेजी दर्ज की गई।ALSO READ: Gold : सोना या शेयर बाजार, पिछले सालों में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तथा जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) फिसला और एफआईआई (FII) मंगलवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 0.11 प्रतिशत चढ़कर 65.86 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक  (FII) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 634.26 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।ALSO READ: रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया
 
रुपया शुरुआती कारोबार में 3 पैसे टूटकर 87.16 प्रति डॉलर पर :  एशियाई बाजारों (Asian markets) में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच रुपया (Rupee) बुधवार को शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करते हुए 3 पैसे टूटकर 87.16 प्रति डॉलर (Dollar) पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि निवेशक रूस-यूक्रेन वार्ता के परिणामों को लेकर सतर्क हैं।ALSO READ: Rupee Dollar Rate : रुपए की कीमत बढ़ी, डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 रुपए पर पहुंचा
 
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.16 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 3 पैसे की गिरावट दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 87.10 के उच्च स्तर को छू गया था। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.13 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.36 पर आ गया।ALSO READ: ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को होगा अरबों डॉलर का नुकसान
 
घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 146.64 अंक की गिरावट के साथ 81,497.75 अंक पर और निफ्टी 47.5 अंक फिसलकर 24,933.15 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.14 प्रतिशत चढ़कर 65.88 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 634.26 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

