Share bazaar : 4 सत्रों की तेजी के बाद Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

Share bazaar News: एशियाई बाजारों (Asian markets) में कमजोर रुख के बीच 4 सत्रों की तेजी के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 146.64 अंक की गिरावट के साथ 81,497.75 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 47.5 अंक फिसलकर 24,933.15 अंक पर आ गया।

एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तथा जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 146.64 अंक की गिरावट के साथ 81,497.75 अंक पर और निफ्टी 47.5 अंक फिसलकर 24,933.15 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.14 प्रतिशत चढ़कर 65.88 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 634.26 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta