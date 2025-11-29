Festival Posters

नवंबर में लगातार तीसरे हफ्ते हरे निशान में शेयर बाजार, कैसा रहेगा दिसंबर का पहला हफ्ता?

पहले 2 दिन बाजार में गिरावट रही, तीसरे दिन भारी तेजी आई और आखिरी 2 दिन स्थिर रहे बाजार

नृपेंद्र गुप्ता

मुंबई , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (15:22 IST)
Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए नवंबर का आखिरी हफ्ता भी सकारात्मक रहा। पहले 2 दिन बाजार में गिरावट रहीं। तीसरे दिन बाजार में भारी तेजी आई और आखिरी 2 दिन बाजार स्थिर रहे। इस हफ्ते सेंसेक्स 86000 के सकारात्मक स्तर को छू कर लौटा तो निफ्टी ने भी 14 माह बाद अपने सर्वोच्च स्तर को छुआ। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का सप्ताह।
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,901 पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट रही, ये 25,960 पर बंद हुआ। सेंसेक्स मंगलवार को 314 अंक की गिरावट के साथ 84,587 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक की गिरावट के साथ 25885 पर पहुंच गया।
 
लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज तूफानी तेजी आई। सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर 85,610 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 26200 के पार पहुंच गया। गुरुवार को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। हालांकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी 2 दिन यह फ्लैट ही रहा। सेंसेक्स गुरुवार को 111 अंक बढ़ा तो शुक्रवार को इसमें 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : विदेशी निवेशकों की खरीदारी, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों से मिले संकेत ने सेंसेक्स और निफ्टी की चाल को तेजी प्रदान की। IMF ने भी अपनी स्टाफ कंसल्टेशन रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : 1 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी रही है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भी कहा है कि भारत, उभरते बाजारों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि का नेतृत्व करेगा। हालांकि बाजार में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। यह रेंज बाउंड ही रहेंगे।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट : शेयर बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि पिछले हफ्ता मिला जुला रहा। हाई भी छुआ और मुनाफा वसूली भी हुई। बाजार अभी सकारात्मक मोड पर ही है। हालांकि बीच-बीच में मुनाफा वसूली भी होगी। अच्छे शेयरों में निवेश से लोगों को फायदा होगा। यहां से निफ्टी में 250 अंकों के उतार चढ़ाव की संभावना है।
 
इस हफ्ते आएंगे 12 पब्लिक इश्यू : शेयर बाजार में मिशो, लक्जरी टाइम, हैलो जी हॉलीडेज, विद्या वायर समेत 12 नए IPO खुल रहे हैं। 3 दिसंबर को आ रहे मिशो के 5,421.20 करोड़ रुपए के इश्यू पर निवेशकों की नजर है।
 
क्वांटिटी फ्रीज लिमिट में बदलाव :  NSE ने फिन निफ्टी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 1800 से 1200 कर दिया है। बैंक निफ्टी के लिए नई क्वांटिटी फ्रीज लिमिट 600 होगी। नई लिमिट 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगी। ये बदलाव 30 अप्रैल, 2025 के उसके F&O कंसोलिडेटेड सर्कुलर में बताए गए कैलकुलेशन मेथड को फॉलो करेंगे।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

