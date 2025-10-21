dipawali

Muhurat Trading में शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 250 अंक ऊपर, निफ्टी ने छुई ऊंचाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (15:10 IST)
दिवाली पर मुहूर्त मंगलवार को विशेष मुहूर्त कारोबार के शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 186.07 अंक या 0.22 प्रतिशत चढ़कर 84,549.44 अंक पर पहुंच गया जिससे नए संवत वर्ष 2082 की मजबूत शुरुआत हुई। एनएसई निफ्टी 53.40 अंक या 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,896.55 अंक पर पहुंच गया। मुहूर्त कारोबार दिवाली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजारों द्वारा आयोजित एक घंटे का प्रतीकात्मक कारोबारी सत्र है। दिवाली हिन्दुओं का त्योहार है जिसे निवेश सहित नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है।
 
इन कंपनियों के शेयर रहे लाभ में 
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, बीईएल और पावर ग्रिड के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे।
 
व्यापक बाजारों में भी बढ़त दर्ज की गई। बीएसई मिडकैप में 162.73 अंक या 0.35 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप में 511.25 अंक या 0.96 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। सभी क्षेत्रीय सूचकांक सकारात्मक दायरे में रहे। इनमें औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा सूचकांक शामिल हैं। अमेरिकी बाजार सोमवार को मजबूत रुख के साथ बंद हुए थे।
 
एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कम्पोजिट 1.36 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 0.77 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.24 प्रतिशत और जापान का निक्की 225, 0.15 प्रतिशत चढ़ा। Edited by : Sudhir Sharma

