2 दिन की बढ़त के बाद Share Bazaar में गिरावट, Sensex 161 अंक टूटा, Nifty भी 23650 के नीचे

Share Market Update News : रुपए में गिरावट, कच्चे तेल की कीमत में तेजी और एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज 2 दिन की बढ़त के बाद गिरावट आ गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 160.73 अंक यानी 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ 75,237.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 46.10 अंक यानी 0.19 फीसदी गिरावट के साथ 23,643.50 अंक पर आ गया।

भारतीय शेयर बाजार में आज 2 दिन की बढ़त के बाद गिरावट आ गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 160.73 अंक यानी 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ 75,237.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 46.10 अंक यानी 0.19 फीसदी गिरावट के साथ 23,643.50 अंक पर आ गया।

डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीईएल का शेयर 0.99 प्रतिशत गिरकर 424.60 रुपए पर आ गया। इटरनल का शेयर 0.84 प्रतिशत गिरकर 243.76 रुपए पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 2.74 फीसदी तेजी के साथ 108.6 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई बाजारों में भी गिरावट रही। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 96 के पार पहुंच गया।

इससे पहले यानी गुरुवार को मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 789.74 अंक यानी 1.06 फीसदी उछलकर 75,398.72 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 277 अंक यानी 1.18 फीसदी चढ़कर 23689.60 अंक पर क्लोज हुआ। इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 463 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया।

Edited By : Chetan Gour