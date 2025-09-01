Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप Tariff से बेखौफ Share Bazaar, शुरुआती कारोबार में Sensex और Nifty में रही तेजी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sensex and Nifty rose in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (10:54 IST)
Share Market Update News : भारत की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से अधिक 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 343.46 अंक चढ़कर 80,153.11 अंक पर और एनएसई निफ्टी 105.8 अंक की बढ़त के साथ 24,532.65 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बेखौफ नजर आया। 
 
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और एनटीपीसी के शेयर लाभ में रहे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और सन फार्मा के शेयर नुकसान में रहे।
ALSO READ: Share bazaar : GST में सुधार की धारणा से Sensex 371 अंक चढ़ा, Nifty भी 25000 अंक के करीब
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे जबकि चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट तथा हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67.20 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
ALSO READ: Share Bazaar में आई बहार, Sensex 304 अंक उछला, Nifty भी रहा बढ़त में
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 8,312.66 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 11,487.64 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels