मिडिल ईस्ट जंग से शेयर बाजार में भूचाल: सेंसेक्स 1342 अंक टूटा, क्या करें निवेशक?

Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:02 IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:22 IST)
Stock Market Crash 11 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को सेंसेक्स में 1342 की गिरावट के साथ 76,863 और निफ्टी में 395 अंकों की गिरावट के साथ 76,863 पर बंद हुआ। भारी में भारी गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मच गया। उनके लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि युद्ध काल में छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए?
क्या है गिरावट का कारण
मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल बना हुआ है। आज भी बाजार में विदेशी निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। बाजार की अस्थिरता का सूचकांक इंडिया वीआईएक्स 11 मार्च को 8% से अधिक बढ़कर 20.5 पर पहुंच गया। इस वजह से भी शेयर बाजार में आज गिरावट दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर क्रूड के दाम बढ़ने से भी निवेशकों में निराशा दिखाई दी।
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर संकट के बादल
अमेरिका और ईरान दोनों ही अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका ने 20 ईरानी जहाजों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। उसका आरोप है कि ईरान दुनिया के 20 फीसदी तेल सप्लाय करने वाली लाइन पर बारुदी सुरंग बिछाने की तैयारी कर रहा है। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि उसकी शर्तें माने बिना कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकेगा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि युद्ध के माहौल में छोटे निवेशकों को बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निफ्टी की 23500 से 24800 की रेंज के बीच 25 फीसदी पैसा लगा सकते हैं। बाकि पैसे को निवेश के लिए संभालकर रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि युद्ध का दायरा अगर बढ़ा तो क्रूड 110 से 115 डॉलर के बीच सेटल हो सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और रिजर्व बैंक ऑफ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा पाएगा।
उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से 40 से 50 फीसदी एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ सकता है। नीचे में निफ्टी 23500 से 23800 तक जा सकता है। यह रेंज टूटी तो बाजार 23100 तक भी पहुंच सकता है। ऊपर में यह 24500 तक जा सकता है।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।