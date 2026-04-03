युद्ध की वजह से शेयर बाजार बेहाल: सेंसेक्स-निफ्टी में भारी उतार-चढ़ाव

Share Market Weekly Review : अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग की वजह से इस हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। 2 छुट्‍टियों वाले 3 दिन के कारोबारी हफ्ते में 2 दिन बाजार में हरे निशान में रहे। लेकिन 1 दिन की गिरावट इस पर भारी पड़ी। सेंसेक्स में 264 और निफ्टी में 106 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 1636 अंकों की गिरावट के साथ 71,947 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 488 अंक गिरकर 22,331 पर जा पहुंचा। मंगलवार को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद था।





नए वित्त वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को ट्रंप के बयान के बाद युद्ध खत्म होने की उम्मीद से शेयर बाजार में भारी तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 1187 अंक बढ़कर 73,134 पर बंद हुआ निफ्टी भी 348 अंक बढ़कर 22679 पर जा पहुंचा।

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। सेंसेक्स ने निचले स्तर से 2,023 अंक की रिकवरी की और यह 185 अंक बढ़कर 73319 पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी के साथ 22713 पर बंद हुआ। शुक्रवार को गुड फ्राइडे की वजह से बाजार बंद हैं। इससे गिरते बाजार में निवेशकों को लंबा ब्रेक भी मिल गया है।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल इस हफ्ते युद्ध से जुड़ी खबरों ने ही शेयर बाजार की दिशा तय की। दुनिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का बाजार पर सीधा असर दिखा। रिजर्व बैंक द्वारा देश में डॉलर की सप्लाई बढ़ाने की वजह से रुपया एक ही दिन में 152 पैसे मजबूत हुआ। आईटी शेयरों में स्थिरता ने भी गिरावट के दौरे में सेंसेक्स और निफ्टी को सहारा दिया।

सोमवार को बाजार में जमकर मुनाफा वसूली हुई तो बुधवार को निचले स्तर पर जमकर लिवाली की गई। गुरुवार को पहले मुनाफा वसूली हावी रही हालांकि बाद में आईटी सेक्टर में आए जबरदस्त उछाल से बाजार हरे निशान में बंद हुआ।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता बाजार में अगले हफ्ते ईरान युद्ध के साथ ही ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले का भी असर दिखाई दे सकता है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चिता की स्थिति बनी हुई है। खाड़ी देशों में अमेरिकी आईटी कंपनियों के दफ्तरों पर ईरान के हमले युद्ध के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का संकेत दे रहे हैं। बाजार में इस हफ्ते भी दबाव बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, अमेरिकी फेड रिजर्व की रिपोर्ट के साथ ही अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट शेयर बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने कहा कि ट्रंप के लगातार बदलते बयानों से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए में लगातार कमजोरी आ रही है। इस वजह से निवेशक लगातार मुनाफा वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध थमने तक बाजार में तेल संकट बना रहेगा। इससे बाजार भी दबाव में ही दिखाई देगा। इस स्थिति में निवेशकों के लिए वेट एंड वॉच के मोड में रहना ही बेहतर है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।