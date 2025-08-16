Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






6 हफ्ते बाद हरे निशान में सेंसेक्स और निफ्टी, ट्रंप पुतिन मीटिंग का क्या होगा शेयर बाजार पर असर?

Advertiesment
हमें फॉलो करें market ki baat

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (15:03 IST)
Share Market review market ki baat : भारतीय शेयर बाजार आखिर 6 हफ्ते बाद एक बार फिर तेजी दिखाई दी। स्थानीय स्तर पर लगातार आई सकारात्मक खबरों ने निवेशकों में उत्साह का संचार किया। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में भले ही कोई समझौता नहीं हुआ हो लेकिन रूस यूक्रेन सीजफायर की उम्मीदों ने ट्रंप के तेवर नरम जरूर किए हैं। भारतीय शेयर बाजारों पर अगले हफ्ते इसका असर दिख सकता है। जानिए आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट ट्रैंड और क्या करें निवेशक?
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : 11 अगस्त को पहले के पहले दिन सेंसेक्स 746 अंक उछल गया जबकि निफ्टी में 222 अंकों की तेजी रही। हालांकि 12 अगस्त को सेंसेक्स 368 अंक टूटा जबकि निफ्टी को 98 अंकों का नुकसान हुआ। 13 अगस्त को शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी रही। सेंसेक्स 304 अंक की तेजी के साथ 80,540 अंक और एनएसई निफ्टी 132 अंक चढ़कर 24,619 अंक पर बंद हुआ।
 
14 अगस्त को बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। सेंसेक्स 58 अंक चढ़कर 80,598 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,631 अंक पर रहा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। इस तरह 6 हफ्ते बाद सेंसेक्स में इस सप्ताह 740 अंक की तेजी रही जबकि निफ्टी 268 अंक की बढ़त पर रहा।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल :  विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह और अमेरिका में महंगाई दर स्थिर रहने के बीच वैश्विक बाजारों में आई तेजी ने भी इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार को मजबूती दी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और थोक मुद्रास्फिति की दर ने भी शेयर बाजार को सकारात्मक दिशा में धकेला। एसएंडपी ने लगभग 19 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते हुए स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी' कर दिया है। सप्ताह के आखिरी करोबारी दिन निवेशक ट्रंप और पुतिन की वार्ता को लेकर सतर्क दिखे। इस हफ्ते 3 दिन शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए और मात्र 1 दिन बाजार लाल निशान में रहे।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट : मार्केट एक्सपर्ट सागर अग्रवाल ने कहा कि ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद भी स्थिति स्पष्‍ट नहीं है। सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की की भी मुलाकात होगी। कुल मिलाकर वैश्विक बाजारों में अनिश्‍चितता बनी हुई है। हालांकि देश में महंगाई दर कम हुई है। मोदीजी ने जीएसटी की दर कम करने की घोषणा की है। नौकरियों को प्रोत्साहन के साथ ही कंपनियों में निवेश बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर स्थानीय फैक्टर्स बाजार में सकारात्मकता का संकेत दे रहे हैं लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर हो रही उठापटक भारतीय शेयर बाजार के लिए ठीक नहीं है। 
 
एल्डो ट्रेडिंग पर क्या बोला सेबी : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनुपालन का बोझ कम करने के लिए बुधवार को शेयर ब्रोकरों से संबंधित नियमों में सुधार के तहत ‘एल्गो ट्रेडिंग’ की परिभाषा तय करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के मुताबिक, ‘एल्गो ट्रेडिंग’ का मतलब ऐसे किसी भी शेयर लेनदेन ऑर्डर से होगा जो स्वचालित निष्पादन तंत्र के जरिये तैयार या जारी किया गया हो। मौजूदा नियमों में अभी तक इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है। इसके तहत ऐसे डिजिटल या ऑनलाइन मंच आएंगे जो म्यूचुअल फंड की प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं में खरीद, बिक्री और दूसरी योजना में निवेश जैसी सुविधा दें।
 
इसके अलावा सेबी ने शेयर ब्रोकरों को सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए प्रचलित समझौता-आधारित आदेश मिलान मंच 'एनडीएस-ओएम' तक पहुंच देने का भी प्रस्ताव रखा है। यह सुविधा फिलहाल बैंकों और प्राथमिक डीलरों को ही मिली हुई है। सेबी ने इस प्रस्ताव पर 3 सितंबर तक सार्वजनिक रूप से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
 
डीएचएफएल मामले में सेबी की सख्ती : बाजार नियामक सेबी ने DHFL के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, पूर्व निदेशक धीरज वधावन और चार अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित करने के साथ ही उन पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रतिबंधित किए गए सभी लोगों पर कोष की हेराफेरी करने और खातों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप हैं। इन सभी लोगों को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में किसी भी अहम पद पर नियुक्त होने से भी रोक दिया गया है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels