GST स्लैब से चढ़ा शेयर बाजार, क्या होगा भारत से अमेरिका, चीन संबंधों का असर?

इस हफ्ते सेंसेक्स में 709 अंक और निफ्टी में 239 अंक की तेजी

नृपेंद्र गुप्ता

मुंबई , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (15:45 IST)
Share market review Market ki Baat : जीएसटी स्लैब में सुधार की कवायद तथा भारत की रूस और चीन से बढ़ती कारोबारी नजदीकी के चलते लगातार दूसरे हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों ने जमकर निवेश किया। हफ्ते में 4 दिन बाजार हरे निशान में रहे। जानिए आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट ट्रैंड और क्या करें निवेशक?
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले दिन निवेशकों की जबरदस्त लिवाली के चलते सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 676 अंक और निफ्टी 246 अंक चढ़कर बंद हुआ। जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों के साथ वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेतों के बीच मंगलवार को भी सेंसेक्स 371 अंक के लाभ में रहा, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 104 अंक चढ़ा। बुधवार को सेंसेक्स 213 अंक की बढ़त के साथ 81,8584 अंक पर बंद हुआ तो निफ्टी 70 अंक बढ़कर 25,000 के पार पहुंच गया।
 
गुरुवार को शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी रही। सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 अंक पर, निफ्टी 33 अंक के लाभ से 25,084 अंक पर बंद हुआ। बीते 6 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 1,765 अंक और निफ्टी में 596 अंक की तेजी आई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 694 अंक गिरकर 81307 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 214 अंकों की गिरावट के साथ एक बार फिर 25,000 से नीचे आ गया।  हालांकि, साप्ताहिक स्तर पर सेंसेक्स में कुल 709 अंक और निफ्टी में 239 अंक की तेजी रही।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : सप्ताह के चार दिन बाजार मजबूत घरेलू और वैश्विक संकेतों के चलते सकारात्मक दिशा में चलता दिखाई दिया। सप्ताह के आखिरी दिन बाजार में कारोबार की धारणा कमजोर रही। वैश्विक व्यापार की नई चिंताओं ने निवेशक धारणा पर असर डाला। पैसे वाले ऑनलाइन गेमों पर सरकारी शिकंजे से नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 2 कारोबारी सत्रों में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसका रियल मनी गेमिंग कारोबार से कोई सीधा संबंध नहीं है। रिटेल निवेशकों की छोटी छोटी खरीदी ने भी बाजार की चाल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा दी।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट :  शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर सुलह के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे है। इसका बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। टैरिफ की वजह से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ सकती है। वहीं भारत और चीन के बीच व्यापार के रास्ते खुलना एक सकारात्मक कदम है। 
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : बागौरा ने बताया कि भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से लागू होने जा रहा है। बाजार पर इसका भी असर दिखाई देगा। चीन से सुधरते व्यापारिक संबंध ऑटो सेक्टर के साथ ही फार्मा सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि बाजार फिलहाल रेंज बाउंड नजर आ रहा है। निफ्टी 24,500 से 25,500 के बीच रहने की संभावना है। 
 
सेबी प्रमुख का बड़ा एलान : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि बाजार नियामक एक विनियमित मंच पेश कर सकता है, जहां आईपीओ लाने वाली कंपनियां सूचीबद्ध होने से पहले कुछ खुलासे करने के बाद कारोबार कर सकेंगी। यह नया मंच निवेशकों को आईपीओ आवंटन एवं सूचीबद्ध होने के बीच 3 दिन की अवधि में विनियमित तरीके से शेयर का व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। नियामक शेयर वायदा कारोबार की अवधि एवं परिपक्वता में सुधार लाने पर विचार कर रहा है। इससे ऐसे उत्पादों में व्यापार पर अंकुश लगेगा, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में 91 प्रतिशत व्यक्तिगत व्यापारियों को घाटा हुआ था।
 
886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा मे कहा कि बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार चलन में लिप्त होने के लिए अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

