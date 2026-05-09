DII ने शेयर बाजार को संभाला, क्रूड 100 डॉलर पार, निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

Share Market Weekly Review : हार्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। अंतराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी 100 डॉलर से ऊपर है। ऐसे में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर ही शेयर बाजार की चाल टिकी हुई है। सेंसेक्स में इस हफ्ते 415 अंकों की बढ़ रही वहीं निफ्टी मात्र 179 अंक बढ़ा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 355.90 अंक की बढ़त के साथ 77,269.40 पर और निफ्टी 121.75 अंक की बढ़त के साथ 24,119.30 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 252 अंक घटकर 77018 पर बंद हुआ। निफ्टी 87 अंक गिरकर 24,031 पर जा पहुंचा। बुधवार को सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद, निफ्टी भी 298 अंकों की बढ़त के साथ 24331 पर पहुंचा।

हफ्ते के आखिरी 2 दिन शेयर बाजार फिर गिरावट दिखाई दी। गुरुवार को सेंसेक्स 114 और निफ्टी 4 अंक गिरा। शुक्रवार को सेंसेक्स 516 अंकों की गिरावट के साथ 77,328 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक गिरकर 24,176 पर बंद हुआ।

डीआईआई ने एफआईआई को पीछे छोड़ा निफ्टी 50 में घरेलू निवशकों (DII) ने विदेशी निवेशकों (FII) को पीछे छोड़ा। यह देश के इक्विटी बाजार में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। निफ्टी 50 में DII की हिस्सेदारी बढ़कर 24.8% हो गई, जबकि FII की हिस्सेदारी घटकर 24.3% रह गई। रिटेल और SIP के दम पर DII (म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां) ने FII की बिकवाली को बेअसर कर दिया है, जिससे बाजार में स्थिरता बनी हुई है। रुपए के कमजोर होने, वैश्विक अनिश्चितता और अन्य बाजारों में बेहतर रिटर्न के कारण FII ने लगातार भारतीय बाजार से निकासी की है।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल हार्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। इस वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पर दबाव बन रहा है और इसकी कीमतें 100 डॉलर से ऊपर बनी हुई है। विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की। हालांकि घरेलू निवेशकों को बाजार को संभाले रखा। एसबीआई के कमजोर नतीजों से कंपनी के शेयरों में 6.4 फीसदी की गिरावट आई। एसबीआई ने प्रत्येक शेयर पर 17.35 रुपए का लाभांश देने का फैसला किया है।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता बने रहने की संभावना है। डाबर, कोटक महिंद्रा बैंक, कोचीन शिपयार्ड, बीएसई, और पीएनसी इंफ्राटेक जैसे शेयरों में हलचल रहेगी। कंपनियों के तिमाही नतीजों के साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों और महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि अभी अमेरिका और ईरान युद्ध का हल निकलता नहीं दिख रहा है। ऐेसे में बाजार में वोलेटिलिटी जारी रहेगी। FMCG और फॉर्मा कंपनियों में सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है। आईटी कंपनियों के शेयरों में भी निवेश की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के शेयर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निफ्टी अगर 24700 का स्तर पार करता है तो इसमें तेजी की संभावना है। गिरावट की स्थिति में यह 22,200 तक भी पहुंच सकता है। निवेश को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।