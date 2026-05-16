तेल के खेल से बिगड़ी शेयर बाजार की चाल, सेंसेक्स 2090 अंक गिरा, क्या हुआ निफ्टी का हाल?

Share Market Weekly Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह कारोबारी हफ्ता बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर हुए बड़े घटनाक्रमों की वजह से 3 दिन बाजार लाल निशान में रहा तो 2 दिन हरे निशान में रहा। सेंसेक्स में इस हफ्ते 2090 अंकों की गिरावट रही, वहीं निफ्टी भी 532 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 1,313 अंक टूटकर के साथ 76,015 पर और निफ्टी 360 अंक की गिरावट के साथ 23,815 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 1,456 अंक घटकर 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी 436 अंक गिरकर 23,380 पर जा पहुंचा। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। जबकि एनएसई निफ्टी 33 चढ़कर 23,413 पर बंद हुआ।

बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 790 अंक उछलकर 75,399 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 277 अंक चढ़कर 23690 अंक पर क्लोज हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 161 अंक घटकर 75,238 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 46 अंक गिरकर 23,643 पर जा पहुंचा।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल हार्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। इस वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पर दबाव बन रहा है और इसकी कीमतें 100 डॉलर से ऊपर बनी हुई है। पीएम मोदी की एक साल तक सोना नहीं खरीदने, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने और विदेश यात्रा नहीं करने की अपील से भी बाजार में बिकवाली की धारणा मजबूत हुई। विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की।





अमेरिकी राष्‍ट्रपति के चीन दौरे, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर और थोक महंगाई दर एक माह में 3.88 फीसदी से 8.3 होने के चलते भी शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों को निराशा मिली। वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों का यह आखिरी दौर चल रहा है। कई मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे।

12 माह के रिर्टन में भारतीय बाजार ने किया निराश मई 2025 से मई 2026 तक भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों को काफी निराश किया। सेंसेक्स निफ्टी ने 7 से 10 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अमेरिका के एसएंडपी 500, चीन के शंघाई कंपोजिट, जापान के निक्कई 225, पाकिस्तान के केएसई100 और दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने जबरदस्त रिटर्न दिया। इस वजह से एफआईआई ने भी भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता 18 मई से 22 मई 2026 तक का कारोबारी हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उतार-चढ़ाव वाला रहने के आसार हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव बना हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर किया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देशवासियों पर महंगाई की मार पड़ेगी तो भारत में पेट्रोल एक्सपोर्ट पर नए विंडफॉल टैक्स और डीजल-ATF ड्यूटी में बदलाव का तेल कंपनियों के शेयरों पर असर दिखाई देगा। टाटा स्टील समेत कई बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर सभी की नजरे हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि बाजार को किसी अच्छी खबर का इंतजार है। युद्ध से संबंधित सकारात्मक खबर आने पर निफ्टी 24400 तक आ सकता है। 22300 के नीच क्लोजिंग की स्थिति में निफ्टी 21600 तक पहुंच सकता है। फिलहाल इसके रेंजबाउंड रहने के आसार है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।