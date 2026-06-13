अमेरिका ईरान डील पर निवेशकों की नजर, अगले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी आएगी या मुनाफावसूली होगी?

Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (15:49 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (16:09 IST)
Share Market Weekly Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए जून का दूसरा हफ्ता भारी उठापटक वाला रहा। न्यूज बेस्ड बाजार में सेंसेक्स में 1283 अंकों का उछाल दिखाई दिया। निफ्टी में भी 256 अंकों का बढ़त रही। अमेरिका ईरान डील पर दुनियाभर के निवेशकों की नजरें है। इससे ही बाजार की दशा और दिशा तय होगी। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 719 अंक की गिरावट के साथ 73524 पर था। निफ्टी 244 अंक गिरकर 23123 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर के साथ 73919 पर और निफ्टी 119 अंक की तेजी के साथ 23242 पर बंद हुआ। बुधवार को भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 64 अंक की मामूली तेजी के साथ 73,983 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 27 की गिरावट के साथ 23,215 अंक पर बंद हुआ।
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल
इस हफ्ते शेयर बाजार में निवेशकों की नजरें अमेरिका ईरान युद्ध पर ही टिकी रही। पहले युद्ध तेज होने की खबरों से निवेशक सतर्क दिखे और फिर जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का एलान किया निवेशक बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ पड़े। युद्ध खत्म होने की उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतों में भी करीब 4 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। इससे भी शुक्रवार को निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ।
कैसा रहेगा अगला हफ्ता
ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच रविवार या सोमवार को डील साइन हो जाएगी। समझौता होते ही हार्मुज स्ट्रेट भी खुल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में अगले हफ्ते तेजी दिखाई देगी। लगातार 5वें माह खुदरा महंगाई बढ़ने का असर भी बाजार पर दिखाई देगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं थमता है तो बाजार में फिर बिकवाली हासिल होगी। ALSO READ: पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का बड़ा झटका! अब एक दिन में मिलेगा सिर्फ इतने लीटर तेल
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि इस हफ्ते शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव की स्थिति रही। पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज और फिर डील पर बात आगे बढ़ी। इस वजह से बाजार न्यूज बेस्ड रहा। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म होता है तो अगले हफ्ते बाजार में तेजी दिखाई देगी। डीजल और फर्टिलाइजर की कमी से गांवों में महंगाई शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि निफ्टी में 1,000 अंकों की तेजी आ सकती है। 24400-24500 के बाद बाजार में कुछ हद तक मुनाफावसूली भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि डील होने के बाद भी स्थिति सामान्य होने में 4 से 5 माह का वक्त लग सकता है।
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अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
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नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।
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