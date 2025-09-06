शारवाया मेटल्स का आईपीओ 1.67 गुना सब्सक्राइब, प्राइस बैंड 192-196 रुपए

Sharvaya metals IPO : शारवाया मेटल्स का आईपीओ 4 सितंबर को खुला। इसे अब तक 1.67 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल कैटेगरी: 2.37 गुना, एनआईआई कैटेगरी में 1.06 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में 0.90 गुना। इस एसएमई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 20 रुपए पर स्थिर है, जो कैप प्राइस से करीब 10.2% ज्यादा है। यह आईपीओ 9 सितंबर तक खुला है।

इश्यू का प्राइस बैंड 192–196 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 600 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा, यानी कम से कम 2.35 लाख रुपये का निवेश करना पड़ेगा। यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए 58.80 करोड़ रुपए जुटाएगा।

Sharvaya Metals एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जैसे अलॉयड इंगट्स, बिलेट्स, स्लैब्स और शीट्स का निर्माण करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर के लिए बैटरी इनक्लोजर जैसे एडवांस्ड कम्पोनेंट्स भी बनाती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 715% तक बढ़ गया है। यह आंकड़ा कंपनी की मजबूत ग्रोथ और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।

आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल इन उद्देश्यों के लिए करेगी:

- वर्किंग कैपिटल की जरूरतें - 20.40 करोड़ रुपए नए प्लांट और मशीनरी पर - 5.17 करोड़ रुपए सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिफिकेशन पर

- बाकी राशि सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए।