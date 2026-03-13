तीसरे दिन भी शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1471 अंक टूटा, बिकवाली के दौर में क्या करें निवेशक?

सेंसेक्स में 1.93 प्रतिशत गिरकर 74,563 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 2.06 फीसदी की गिरावट के साथ 23,151 पर बंद हुआ। इससे पहले अमेरिका शेयर बाजार डाओ जोंस में 1.56 फीसदी, एसएंडपी में 1.52 फीसदी और नैस्डेक में 1.78 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी।

ऑटो, पीएसयू, बैंकिंग, मेटल और फार्मा समेत सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुआ। हिंडाल्को, L&T, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई जबकि टाटा कंज्यूमर, HUL, भारती एयरटेल के शेयर हरे निशान रहे।

रुपया निचले स्तर पर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इंटरबैंक फॉरेन करंसी मार्केट में रुपया 92.33 प्रति डॉलर पर ओपन हुआ था लेकिन डॉलर 92.34 रुपया का हो चुका है। आज भी रुपया में 9 पैसे की गिरावट दर्ज की गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट फिन एस्ट्रोलॉजर नितिन भंडारी ने कहा कि युद्ध की वजह से शेयर बाजार में फिलहाल पैनिक है। अमेरिका और ईरान युद्ध 6 माह तक चल सकता है। राहु और मंगल के अंगारक योग की वजह से अगले 2 दिन में बड़ा बवाल हो सकता है, इसके बाद थोड़ी शांति होगी। बाजार में इसका असर 20 मार्च के बाद दिखाई देने लगेगा। बाजार में थोड़ी स्थिरता आएगी। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण यह स्थिति बनी है। जब भी दोनों ग्रहण साथ आने की वजह से युद्ध की स्थिति बनती है तो इसका प्रभाव जल्द खत्म नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति में निवेशकों को स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। अच्छी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। अगर आप 1 रुपए निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल बाजार में 20 से 25 पैसे ही लगाए। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद एक बार फिर कंस्ट्रक्शन का दौर शुरू होगा।





अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta