शेयर बाजार में हाहाकार: सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निवेशकों के 15 लाख करोड़ स्वाहा

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (16:16 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (16:32 IST)
Share Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 2400 अंक से ज्यादा टूटकर 76,424 पर आ गया और निफ्टी 23,697 के स्तर तक फिसला। इस गिरावट से निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ से डूब गए।
शुरुआती कारोबार में सुबह 9:38 बजे सेंसेक्स 1731 अंक गिरकर 74,973 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 506 अंकों की गिरावट के साथ 23,272 पर था। सेंसेक्स आज 2,497 अंकों की गिरावट के साथ 74,207 पर बंद हुआ। निफ्टी 776 अंक गिरकर 23,002 पर बंद हुआ।
इससे पहले कोरोना काल में 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स में 3935 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। इस दिन निफ्टी भी 1135 अंक गिरा था। 4 मई 2020 को भी सेंसेक्स 2,002 अंक गिरा था।
ईरान और कतर में बड़े गैस फिल्ड पर हुए हमलों के बाद दुनिया भर में तेल संकट का खतरा मंडराने की आशंका है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए। सोने चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई। 3 दिन की बढ़त के बाद शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों में हड़कंप मच गया। इस वजह से मार्केट कैप भी लाखों करोड़ रुपए कम हो गया।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि गैस फिल्ड पर हमला और यूएस फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं होने के चलते भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक अनिश्चितता, रुपए की कमजोरी, सोने चांदी में भारी गिरावट और एफआईआई की बिकवाली के चलते निवेशकों में घबराहट दिखाई दी।
वेबदुनिया ने पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट सेलिंग के चलते बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। ऐसे में निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए। बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।
गिरे दुनिया भर के बाजार
मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने से तेल की कीमतों में अचानक आए तेज उछाल के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार बिखर गए। जापान का निक्केई इंडेक्स 2067 अंक से ज्यादा टूटा तो हांगकांग के हैंगसेंग में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 2.81 फीसदी से ज्यादा फिसला। अमेरिका और यूरोप के बाजार भी लाल निशान में दिखाई दिए।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta