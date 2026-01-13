बिकवाली के दबाव में Share Bazaar में आई गिरावट, Sensex 250 अंक टूटा, Nifty भी आया नीचे

Share Market Update News : आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 250.48 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 83,627.69 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.22 प्रतिशत गिरकर 25,732.30 अंक पर बंद हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजी, AU स्मॉल फाइनेंस, वोडाफोन-आइडिया, ट्रेंट और लार्सन क्रमशः 5.10 फीसदी, 4.44 फीसदी, 4.00 फीसदी, 3.32 फीसदी और 3.27 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे। IT कंपनियों के नतीजों ने भी मार्केट को निराश किया।





साल की शुरुआत से ही विदेशी निवेशकों द्वारा शेयरों की निरंतर बिकवाली से लिक्विडिटी में लगातार कमी आई है। तेल की ऊंची कीमतों ने घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ा दिया है, खासकर भारत के एक प्रमुख कच्चे तेल आयातक होने के कारण बाज़ार में दबाव देखने को मिला।

