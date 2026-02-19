Share Bazaar में हाहाकार, बिकवाली के दबाव में Sensex 1236 अंक लुढ़का, Nifty भी आया 25500 के नीचे

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1,236 अंक या 1.48 फीसदी लुढ़ककर 82,498.14 अंक पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 365 अंक या 1.41 फीसदी गिरकर 25,454.35 पर आ गया। बाजार में आज मचे कोहराम का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर देखने को मिला और उनके 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देखते ही देखते स्‍वाहा हो गए। ये बीते कारोबारी दिन के 472 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 465 लाख करोड़ रुपए के करीब आ गया।





बैंकिंग, मेटल, ऑटो से लेकर अन्य सेक्टर्स की कंपनियों समेत ज्यादातर शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। बड़े पैमाने पर हुई बिकवाली का असर मिड और स्मॉल-कैप इंडेक्स पर भी पड़ा। BSE 150 मिडकैप इंडेक्स 1.54 फीसदी और BSE 250 स्मॉलकैप इंडेक्स 1.16 फीसदी गिरकर बंद हुआ है।

इसी बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.02 प्रतिशत बढ़कर 71.07 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की दिशा को लेकर अनिश्चितता और रुपए की निरंतर कमजोरी ने घरेलू बाजार को प्रभावित किया।

