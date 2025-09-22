Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में रही गिरावट, H-1B वीजा की चिंता में टूटे कंपनियों के शेयर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market fell in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (11:01 IST)
Share Market Update News : घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक पर और एनएसई निफ्टी 88.95 अंक फिसलकर 25,238.10 अंक पर आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क को प्रति कर्मचारी 1,00,000 डॉलर करने के फैसले को लेकर चिंताओं के बीच आईटी कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।
 
बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक पर और एनएसई निफ्टी 88.95 अंक फिसलकर 25,238.10 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 3.88 से 2.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।
ALSO READ: Share Bazzar में तेजी थमी, Sensex 387 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट
सन फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे। हालांकि अदाणी पोर्ट्स, इटर्नल, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर बढ़त में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट फायदे में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहा।
ALSO READ: Sensex 356 अंक चढ़ा, Nifty 25100 के पार, इन शेयरों में दिखी तेजी
अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67.12 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 390.74 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जुबिन की मौत से कुछ सेकंड पहले का वीडियो वायरल, 15 लाख लोग पहुंचे अंतिम यात्रा में, आसाम में मातम

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels