Share Bazaar की मजबूत शुरुआत, Sensex 300 अंकों से ज्‍यादा उछला, Nifty में भी आई तेजी

Share Market Update News : शेयर बाजार में आज तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती कारोबार के दौरान दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले। सुबह सेंसेक्स 330.43 अंक की तेजी के साथ 84,796.94 अंकों पर कारोबार रहा था, वहीं निफ्टी 75.85 अंक की बढ़त के साथ 25,951.65 पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ कामकाज बंद हुआ था। 12 नवंबर को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स में 595 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 84467 के स्तर पर दिखाई दिया था जबकि निफ्टी में 181 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 25876 के स्तर पर बंद हुआ था।





आज मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक के अलावा रियल्टी सेक्टर और हेल्थकेयर सेक्टर में हरे निशान में कामकाज देखने को मिला है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने आज का हाई 25907 बनाया है जबकि सबसे कम स्तर 25,808 रहा है। आज चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार 4017 के स्तर पर नजर आया। वहीं कोरिया के कोस्पी में 0.11% की बढ़त के साथ कारोबार 4,154 के स्तर पर नजर आया।

Edited By : Chetan Gour