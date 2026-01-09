Share Bazaar लगातार 5वें दिन लुढ़का, Sensex 605 अंक फिसला, Nifty में भी आई गिरावट

Share Market Update News : वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली और अमेरिकी शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार पांचवें दिन भी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 605 अंक फिसला गया जबकि निफ्टी 194 अंकों तक टूट गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स में 604.72 अंकों की गिरावट रही और यह 83,576.24 अंक के स्तर पर आ गया, दूसरी तरफ निफ्टी भी 193.55 अंक टूटकर 25683.30 अंक के लेवल पर बंद हुआ।



