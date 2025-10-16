Dharma Sangrah

शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में आई तेजी, विदेशी निवेशकों की वापसी से Sensex और Nifty उछले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (11:37 IST)
Share Market Update News : कंपनियों के अच्छे नतीजों की उम्मीद और विदेशी निवेशकों की वापसी से शुरुआती कारोबार में आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिख रही है। बीएसई सेंसेक्स 500 से ज्‍यादा अंकों की बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 140 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से एक्सिस बैंक, अडाणी पोर्ट्स, इटर्नल, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा 1% से लेकर 4% तक तेजी आई। प्राइवेट बैंकों में 1% की तेजी आई। इसमें एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा 3% तेजी रही। स्मॉल-कैप और मिड-कैप शेयरों में भी उछाल देखा गया। स्मॉल-कैप में 0.6% और मिड-कैप में 0.2% तेजी आई। 
अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी के बाद जापान का निक्केई 0.8% चढ़ा। इसी तरह ताइवान का बाजार 1.4% बढ़ा, दक्षिण कोरिया का KOSPI 1.8% उछला और ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क 1.1% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों में भी शुरुआती गिरावट के बाद उछाल आया।
निजी और सरकारी बैंक के शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई, जिससे बैंक निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। डॉलर में कमजोरी और रुपए में बढ़त ने भी बाजार को सहारा दिया। इनसे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और वे बाजार में निवेश करते नजर आए।
