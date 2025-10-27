Share Market Update News : शुरुआ‍ती कारोबार में आज शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को आई गिरावट के बाद आज सेंसेक्‍स और निफ्टी में बड़ा उछाल आया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 659 अंक की छलांग लगाकर 84871 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 195 अंक की बढ़त के साथ 25990 का आंकड़ा छू लिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे।



