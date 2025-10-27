dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शुरुआ‍ती कारोबार में Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 25980 के पार, Nifty में भी आया उछाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market rises in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (12:43 IST)
Share Market Update News : शुरुआ‍ती कारोबार में आज शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को आई गिरावट के बाद आज सेंसेक्‍स और निफ्टी में बड़ा उछाल आया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 659 अंक की छलांग लगाकर 84871 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 195 अंक की बढ़त के साथ 25990 का आंकड़ा छू लिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे।

खबरों के अनुसार, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की। आज सेंसेक्‍स और निफ्टी में बड़ा उछाल आया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 659 अंक की छलांग लगाकर 84871 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 195 अंक की बढ़त के साथ 25990 का आंकड़ा छू लिया।
ALSO READ: Share Bazaar की तेजी पर लगा विराम, Sensex 345 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट
भारतीय शेयर बाजार में आज चौतरफा तेजी जारी है। सेंसेक्‍स और निफ्टी में भारी उछाल दर्ज किया गया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स छलांग लगाकर उच्‍च स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ ली। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई।

इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे। बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स ने करीब 2% की मजबूती दिखाई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे दिग्गज शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय मार्केट को सहारा दिया।
ALSO READ: Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex उछलकर 83950 के पार, Nifty भी चढ़ा
विदेशी बाजारों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की आक्रामक खरीदारी से बाजार में तेजी बनी रह सकती है। शुक्रवार, 24 अक्टूबर को बाजार भारी दबाव में रहा था। उस दिन सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84212 पर और निफ्टी 97 अंक लुढ़ककर 25795 पर बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Cyclone Montha : चक्रवात मोंथा बनेगा खतरनाक, 100 KM की गति से चलेंगी हवाएं, कई राज्‍यों में अलर्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels