GST परिषद की बैठक से पहले Share Bazaar में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में Sensex और Nifty रहे बढ़त में

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार ने आज लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स 138.11 अंकों की बढ़त लेकर 80,295.99 अंकों पर खुला। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 36.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,616.50 अंकों पर खुला। सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले। इसी तरह, निफ्टी की 50 में से 27 कंपनी के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया।