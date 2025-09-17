Festival Posters

Share Bazaar बढ़त के साथ खुला, Sensex और Nifty में रही तेजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (11:16 IST)
Share Market Update News : द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए भारत आई अमेरिकी टीम के साथ दिनभर चली सकारात्मक चर्चा के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार मजबूती के रुख के साथ खुले। दोनों पक्ष समझौते को जल्द और पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप से संपन्न करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 262.74 अंक बढ़कर 82,643.43 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी भी 85.25 अंक चढ़कर 25,324.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,239.10 अंक पर रहा था।
 
बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 262.74 अंक बढ़कर 82,643.43 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 85.25 अंक चढ़कर 25,324.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। हालांकि अडाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और इटर्नल के शेयर नुकसान में थे।
एशियाई बाजारों में, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को नुकसान के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत गिरकर 68.36 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को खरीदार रहे। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने 308.32 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। मंगलवार को सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,239.10 अंक पर रहा था। (इनपुट एजेंसी)
