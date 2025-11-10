Hanuman Chalisa

Share Bazaar की मजबूत शुरुआत, Sensex और Nifty में आई तेजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (12:07 IST)
Share Market Update News : कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 230 अंक उछलकर खुला और 83447.22 के स्तर पर रहा, वहीं निफ़्टी में भी 75 अंकों की तेजी देखने को मिली और वह 25573 के स्‍तर पर कारोबार करता नजर आया। एशियाई बाजारों में धारणा काफी हद तक सकारात्मक रही। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.88 प्रतिशत चढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.55 प्रतिशत बढ़ा।

एशियाई बाजारों में धारणा काफी हद तक सकारात्मक रही। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.88 प्रतिशत चढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.55 प्रतिशत बढ़ा। निवेशकों की नजर अब इस हफ्ते आने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ कंपनियों के तिमाही नतीजों पर टिकी हुई है।
निवेशक दो प्रमुख आईपीओ घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद खुदरा श्रेणी में 7.376 गुना और क्यूआईबी श्रेणी में 23.79 गुना ओवरसब्सक्राइब होने के बाद लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज सूचीबद्ध होने वाला है। अमेरिका और एशिया भर में प्रमुख एआई-संबंधित शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 
