शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?

Share Market review market ki baat : बजट से पहले वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। बाजार में 4 दिन काम हुआ इसमें से 3 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ जबकि आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह?

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बंद थे। सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 81,858 पर पहुंचा। निफ्टी 127 अंक बढ़कर 25,175 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 487 अंक बढ़कर 82,344 पर पहुंच गया वहीं निफ्टी 67 अंक बढ़कर 25,343 पर जा पहुंचा।

गुरुवार को सेंसेक्स 222 अंक बढ़कर 82,566 पर था तो निफ्टी 76 अंक बढ़कर 25,419 जा पहुंचा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स में 297 अंकों की गिरावट दर्ज की गई जबकि निफ्टी 98 अंक गिरकर 25,321 पर बंद हुआ। इस हफ्ते सेंसेक्स 732 बढ़ा तो निफ्टी में भी 272 अंक बढ़त दिखाई दी।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल हफ्ते के पहले कुछ दिन बाजार पर भारत और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील का असर दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और वैश्विक जोखिम ने भारतीय बाजारों पर दबाव डाला। बजट से पहले वाले हफ्ते में निवेशक सर्तक दिखाई दिए। डॉलर में तेजी से कारोबारी हफ्ते के आखिरी निवेशकों में निराशा दिखाई दी। 3 दिन की बढ़त के बाद निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली की।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता अगले हफ्ते शेयर बाजार की चाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट तय करेगा। अगर बजट में कोई बड़ा फैसला होता है तो बाजार पर इसका सीधा असर होगा। डॉलर की चाल और ट्रंप के बयानों के साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव से भी बाजार की दिशा तय होगी। 25,000 पर बाजार में मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगले हफ्ते भी बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा। इसके नीचे आने पर बाजार में गिरावट और 25600 से ऊपर रिकवरी की संभावना है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।