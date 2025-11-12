Dharma Sangrah

शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 600 से ज्‍यादा अंक उछला, Nifty भी 25850 के पार

मुंबई , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:27 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 अंकों से भी ज्‍यादा चढ़ गया, वहीं निफ्टी भी 25850 के पार निकल गया। शेयर बाजार को बिहार के एग्जिट पोल्स से भी मजबूती मिली, जिसमें भाजपा-जेडीयू की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। सबसे ज्यादा तेजी अडाणी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों में देखने को मिली। फाइनेंशियल और आईटी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है।

भारतीय शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 अंकों से भी ज्‍यादा चढ़ गया, वहीं निफ्टी भी 25850 के पार निकल गया। शेयर बाजार को बिहार के एग्जिट पोल्स से भी मजबूती मिली, जिसमें भाजपा-जेडीयू की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई।
सुबह सेंसेक्स 613.48 अंक बढ़कर 84484.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 180.10 अंक की तेजी के साथ 25875.05 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में भी आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। जहां साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं जापान का निक्केई 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली गिरावट में रहे।

निवेशकों के उत्साह के पीछे संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते की उम्मीदें भी हैं। सबसे ज्यादा तेजी अडाणी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों में देखने को मिली। फाइनेंशियल और आईटी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है।
इससे पहले यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 335.97 अंक यानी 0.40 फीसदी उछलकर 83,871.32 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.60 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ 25694.95 पर पहुंच गया था।
